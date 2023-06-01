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СК объединил два дела о клевете по заявлениям Михалкова и Чемезова в отношении журналиста Андрея Караулова

СК объединил два дела о клевете по заявлениям Михалкова и Чемезова в отношении журналиста Андрея Караулова

После объединения двух уголовных дел о клевете в отношении журналиста Андрея Караулова по заявлениям генерального директора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова и режиссера Никиты Михалкова следственный комитет РФ приостановил расследование.

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