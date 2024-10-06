Врач рассказала, как продлить молодость с помощью кратковременных стрессов

Эксперт отметила важность физической активности.Основательница Европейского университета долголетия, врач Юлия Юсипова, рассказала о пользе кратковременных стрессов для активизации работы мозга и улучшения самочувствия.
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