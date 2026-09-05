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ИА Реалист

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Цифра и коллаборации: новый курс люксовых брендов 

Цифра и коллаборации: новый курс люксовых брендов 

ЖЕНЕВА (ИА Реалист). 71 бренд представил свои новинки на ежегодной послелетней встрече часового мира в Женеве, но за фасадом этого изобилия индустрия столкнулась с тревожным вопросом: как привлечь поколение Z, которое переписывает правила игры на рынке роскоши.

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