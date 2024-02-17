Киево-Печерская лавра просит мировое сообщество о защите прав верующих и монахов

Киево-Печерская лавра обратилась к мировому сообществу с просьбой организовать защиту прав верующих и монахов канонической Украинской православной церкви в связи с регулярными репрессиями со стороны властей Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии