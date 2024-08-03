В России идет рост заболевания лихорадкой Западного Нила

Патогены начинают эволюционировать. В России участились случаи лихорадки Западного Нила: недавно в Татарстане было зарегистрировано шесть случаев заболевания лихорадкой Западного Нила, степень тяжести заболевания варьировала от легкой до тяжелой.
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