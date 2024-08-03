В России идет рост заболевания лихорадкой Западного Нила

﻿﻿Патогены начинают эволюционировать. В России участились случаи лихорадки Западного Нила: недавно в Татарстане было зарегистрировано шесть случаев заболевания лихорадкой Западного Нила, степень тяжести заболевания варьировала от легкой до тяжелой.