Военных в Курской области приравняли к участникам СВО по выплатам

МОСКВА, 23 декабря, ФедералПресс. Военнослужащие, которые выполняют задачи в приграничных регионах, включая Курскую область, будут получать выплаты, сопоставимые с теми, что предусмотрены для участников специальной военной операции.
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