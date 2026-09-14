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Газета.ру

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Тренер "Рубина" Артига прокомментировал сорвавшийся трансфер Олейникова

Тренер "Рубина" Артига прокомментировал сорвавшийся трансфер Олейникова

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига после матча 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА заявил, что оставил ситуацию с сорвавшимся трансфером полузащитника Ивана Олейникова в прошлом.

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