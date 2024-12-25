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Царьград

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Пресс-служба МЧС Казахстана: выжившие обнаружены после крушения самолета.

Пресс-служба МЧС Казахстана: выжившие обнаружены после крушения самолета.

Вблизи Актау, Казахстан, произошло крушение самолета Azerbaijan Airlines, на борту которого находились 67 пассажиров, включая 60 граждан РФ, и пять членов экипажа.

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