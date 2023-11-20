Форум Комитета семей воинов Отечества прошел в Раменском

Руководители муниципальных штабов Комитета семей воинов Отечества встретились на форуме в Раменском. На встрече обсудили меры поддержки ветеранов и инвалидов боевых действий, а также алгоритмы предоставления помощи.
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