Захарова связала атаку дронов на Москву с визитом генсека ОБСЕ

Массированная атака беспилотников ВСУ на Москву связана с визитом в столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу, заявила 11 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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