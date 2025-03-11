Захарова связала атаку дронов на Москву с визитом генсека ОБСЕ

Массированная атака беспилотников ВСУ на Москву связана с визитом в столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу, заявила 11 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.