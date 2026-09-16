Брюссель не намерен менять курс: фон дер Ляйен – о продолжении поддержки Украины

REUTERS/Yves Herman Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 16 сентября предложила странам-членам Евросоюза объединиться в новый военный союз против так называемой гибридной российской угрозы, а кому не нравится – тот просто не хочет мира и демократии.