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Брюссель не намерен менять курс: фон дер Ляйен – о продолжении поддержки Украины

Брюссель не намерен менять курс: фон дер Ляйен – о продолжении поддержки Украины

REUTERS/Yves Herman Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 16 сентября предложила странам-членам Евросоюза объединиться в новый военный союз против так называемой гибридной российской угрозы, а кому не нравится – тот просто не хочет мира и демократии.

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