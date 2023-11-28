Сегодня по плановому отключению без света окажутся улицы двух городов и 17 поселений Астраханской области

Самое позднее возобновление энергоподачи - в 20:00. Во вторник, 28 ноября, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - в Центральном, Трусовском и Заболдинском районах РЭС (с 08:00 до 18:00, с 09:00 до 16:00, с 09:00 до 18:00, с 09:30 до 13:00, с 13:00 до 20:00); Ахтубинский район – г.