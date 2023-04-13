Саудовская Аравия выступила за восстановление контроля Дамаска над всей Сирией после 12-летнего отсутствия официальных контактов с САР

Власти Саудовской Аравии приняли совместное с министерством иностранных дел Сирии заявление. В нем подчеркивается необходимость восстановления полного контроля Дамаска над всей территорией Сирии.
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