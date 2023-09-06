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  • Людмила Байкова Байкова
    Зато как праздновали его юбилей! И такой он хороший и сякой еще лучше. Ну прям другого такового" умного", "образованн..."Не пора ли в отс...
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    в который раз и всегда-не в бровь,а в глаз!🤝👏Люблю господина Сатановского-высший пилотаж☝️И снова о прекрасном
  • Сергей Лепехов
    Лучше сразу крематории, работающие потоковым методом - ещё и сколько удобрений потом в почву пойдёт...На Украине строят...

И снова о прекрасном

И снова о прекрасном

Когда читаешь, что пишут о России в западной прессе и твёрдо следующем идеологемам американского Госдепартамента либерально-оппозиционном или украинском русскоязычном интернете, дрожь пробирает, ужас охватывает и единственное, чего хочется - быстро-быстро уехать куда-нибудь подальше от этой страны и всех тех, кто ей командует.

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Комментарии
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Аршак Меликджанян
...........Сто раз говорено, что не то беда, что против нас бандеровцы, а то, что над нами власовцы. Увы! Но прорваться надо. Куда мы денемся?!............... золотые слова.
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7 час.
Надежда Петракова
в который раз и всегда-не в бровь,а в глаз!🤝👏Люблю господина Сатановского-высший пилотаж☝️
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1 час.

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