Когда читаешь, что пишут о России в западной прессе и твёрдо следующем идеологемам американского Госдепартамента либерально-оппозиционном или украинском русскоязычном интернете, дрожь пробирает, ужас охватывает и единственное, чего хочется - быстро-быстро уехать куда-нибудь подальше от этой страны и всех тех, кто ей командует.
И снова о прекрасном
Комментарии
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Аршак Меликджанян
...........Сто раз говорено, что не то беда, что против нас бандеровцы, а то, что над нами власовцы. Увы! Но прорваться надо. Куда мы денемся?!............... золотые слова.
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7 час.
Надежда Петракова
в который раз и всегда-не в бровь,а в глаз!🤝👏Люблю господина Сатановского-высший пилотаж☝️
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1 час.
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