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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семак – «Зениту» на столетие: «Хочу пожелать, чтобы в команде было больше воспитанников, а болельщики продолжали гордиться своим любимым клубом»

Клуб из Санкт-Петербурга сегодня отмечает столетний юбилей. – Что пожелаете «Зениту» в дни столетия? – Хочу всех поздравить с очень серьезным юбилеем.

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