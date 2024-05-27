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Судорожные кривляния Запада на фоне подыхающей " Украины"

Судорожные кривляния Запада на фоне подыхающей " Украины"

Объективная Реальность такова. 1. Проект " Укра- Антироссия" вполне планомерно подыхает. Его не спасти ни инъекциями оружия, ни "долговременным вооружением Европы" - О коем прокричал какой-то министр какой-то Польши - пан Сикорский.

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Комментарии
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Игорь Петров
👍😆
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9 час.
Валера Морозов
👍!
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9 час.
Александр Николаевич
АВТОРА - на выход, нужно срочно менять Соловья Заупокойного с канала Р1. Достал уже на ночь глядя со своими сокорешками настроение портить... !
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2 час.

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