Многие западные издания несмотря на антипатию к России и президенту страны Владимиру Путину начинают признавать очевидное – экономика выстояла, санкции не работают, а в украинском конфликте победа будет за Россией.
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