МИД Монголии заявил о многосторонних подходах к сотрудничеству с НАТО

Монголия будет сотрудничать с Североатлантическим альянсом (НАТО) исходя из общих ценностей мира, и такое сотрудничество не будет направлено против третьих стран, заявила министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в интервью «Известиям».