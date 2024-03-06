Пугачёва решила поиздеваться над русскими: Продюсер Рудченко — о скандальных танцах беглой артистки

Павел Рудченко раскрыл, почему народная артистка России танцевала под украинскую песнюПару дней назад Алла Пугачёва опубликовала видео, где она на яхте пританцовывает под украинскую песню "Ой, на горі два дубки".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии