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Пугачёва решила поиздеваться над русскими: Продюсер Рудченко — о скандальных танцах беглой артистки

Пугачёва решила поиздеваться над русскими: Продюсер Рудченко — о скандальных танцах беглой артистки

Павел Рудченко раскрыл, почему народная артистка России танцевала под украинскую песнюПару дней назад Алла Пугачёва опубликовала видео, где она на яхте пританцовывает под украинскую песню "Ой, на горі два дубки".

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