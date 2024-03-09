На 56-м году скончался заслуженный артист Вениамин Захаров

Вениамин Захаров, заслуженный артист Белоруссии, ушел из жизни 8 марта в возрасте 55 лет. За свою карьеру он выступал более тысячи раз в лучших ролях в балетах “Спартак”, “Ромео и Джульетта”, “Лебединое озеро”, “Щелкунчик”, “Спящая красавица”, “Кармен-сюита” и балете “Дон Кихот”.