Проект столичного музея получил национальную премию

Проект Музея Победы стал лауреатом национальной премии «Патриот-2023». В номинации «Без срока давности» победил всенародный исторический проект «Лица Победы», запущенный по инициативе Музея Победы 3 декабря 2019 года.
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