Программа «Время героев» – первый год позади Потенциал героев27 мая у президентской программы «Время героев» случился День рождения – ровно год назад стартовала программа обучения первого потока.
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Программа «Время героев» – первый год позади Потенциал героев27 мая у президентской программы «Время героев» случился День рождения – ровно год назад стартовала программа обучения первого потока.
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