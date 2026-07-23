За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими

В 11-03 в Кинешме на улице Вичугская 42-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Рено», при выезде с прилегающей территории совершила столкновение с движущимся автомобилем «Ленд Ровер», под управлением 33-летнего мужчины.