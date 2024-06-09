Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания единогласно поддержали доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 2023 году

6 июня в рамках 31-ой сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов представил депутатам ежегодный доклад по итогам работы в 2023 году.
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