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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Брылин: «Ларионов – харизматичный человек, он был одним из тех, кто повлиял на мою игру и жизнь, он раскрывает глаза на мир. Понимаю, как мне повезло повстречать его на пути»

Главный тренер минского « Динамо » Сергей Брылин отметил вклад Игоря Ларионова в его жизнь. В четверг минское «Динамо» обыграло СКА (4:2) под руководством Ларионова.

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