СХ

Сергей Храмов

Более милиона уже лежат в земле Укораины и есть еще около миллиона удобрить её землю для улучшения урожаев на ней их Нато. Россия может легко уничтожить всех иностранцев на земле Украины не применяя даже ядерное оружие и для этого уже накоплено гиперзвуковое оружие, кторое летает со звуком брошенной летящей двуручной пилы. Это услышат те кто кто еще останется жив после гипнрзвука и будет следующим уничтожен. РВСН