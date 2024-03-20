На французском телевидении вовсю идут разговоры о том, как солдаты их страны будут воевать в Незалежной.
Окажем не символическую, а реальную помощь: Французы обсуждают, как придут в "страну 404"
Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Более милиона уже лежат в земле Укораины и есть еще около миллиона удобрить её землю для улучшения урожаев на ней их Нато. Россия может легко уничтожить всех иностранцев на земле Украины не применяя даже ядерное оружие и для этого уже накоплено гиперзвуковое оружие, кторое летает со звуком брошенной летящей двуручной пилы. Это услышат те кто кто еще останется жив после гипнрзвука и будет следующим уничтожен. РВСН
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19 час.
ВБ
Валерий Бирюков
А ежели Париж после появления французов на Украине исчезнет с карты Европы, кто же тогда будет восстанавливать мир? Такой вариант не рассматривали? Нет? А зря.
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16 час.
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