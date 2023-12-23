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Вечерний Новосибирск

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Под Новосибирском мужчина отправил приятеля в больницу с травмами головы

Под Новосибирском мужчина отправил приятеля в больницу с травмами головы

Подробности происшествия рассказали 23 декабря в региональном ГУ МВД. Накануне в одном из домов, расположенных в микрорайоне Индустриальный города Искитима, врачи скорой помощи привезли в больницу 48-летнего мужчину с травмами головы и живота различной степени тяжести.

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