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Лариса Шеслер: Очень странно смотреть украинские телеканалы и каналы на ютубе

Лариса Шеслер: Очень странно смотреть украинские телеканалы и каналы на ютубе

На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись правозащитника, председателя Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Ларисы Шеслер: Очень странно смотреть украинские телеканалы и каналы на ютубе.

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