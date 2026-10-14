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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ромашина об обвинениях в плагиате на ЧЕ: «Если испанки отыскали лазейку, которая не противоречит правилам, почему бы и нам этим не воспользоваться?»

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала, как сборная России меньше чем за сутки изменила программу на чемпионате Европы в Париже.

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