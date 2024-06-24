В театре Вахтангова пройдет церемония вручения «Золотой маски»

В Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова пройдет церемония награждения лауреатов XXX Российской национальной театральной премии и фестиваля-конкурса «Золотая маска», передает пресс-служба Союза театральных деятелей (СТД) России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии