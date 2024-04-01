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Военное обозрение

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В Балтиморе откроют временный канал для прохода судов после обрушения автомобильного моста

В Балтиморе откроют временный канал для прохода судов после обрушения автомобильного моста

Власти города и штата нашли способ восстановить трафик судов хотя бы на частичном уровне.

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