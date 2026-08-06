Экс-посла Украины в США обвинили в незаконном обогащении более чем на $300 тыс.

www.globallookpress.com/Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает бывшего посла Украины в США Ольгу Стефанишину в незаконном обогащении на сумму более $300 тыс.
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