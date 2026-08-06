РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 243 подписчика

Экс-посла Украины в США обвинили в незаконном обогащении более чем на $300 тыс.

Экс-посла Украины в США обвинили в незаконном обогащении более чем на $300 тыс.

www.globallookpress.com/Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает бывшего посла Украины в США Ольгу Стефанишину в незаконном обогащении на сумму более $300 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии