«Как ни жаль этого добряка…» Алексей Попов жёстко высказался о РасселеОткрытый источникРоссийский комментатор Формулы 1 Алексей Попов считает, что Джордж Рассел сам виноват в отсутствии поддержки со стороны британских журналистов.