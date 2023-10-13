Почётный гражданин града Киева, почётный черниговский казак и экс-премьер Великобритании в интервью украинскому телеканалу "Рада" отрекомендовал себя последовательным русофилом и любителем русской культуры.
Борис Джонсон признался украинцам, что он русофил
Комментарии
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Эдуард Александров
...сказал взъерошенный Борька после третьего стакана горькой.
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3 н.
Natalija Osminina
Поэтому он и дарил с барского плеча Путину Донецкую и Луганскую область, когда решил взять себе всю остальную Украину (вместо со всей Европой).
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3 н.
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