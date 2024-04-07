Биография Петера Пеллегрини

Словацкий государственный и политический деятель Петер Пеллегрини (Peter Pellegrini) родился 6 октября 1975 года в городе Банска-Бистрица (Чехословакия (ныне территория Словакии) в семье, имеющей итальянские корни.
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