День народного единства белорусов – повод для «скорби» в Польше

С 2021 года 17 сентября в Беларуси государственный праздник – День народного единства. Это дата освобождения Беларуси от польской оккупации и объединения этнических Западных и Восточных земель Республики в 1939 году.
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