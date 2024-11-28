Графический процессор Intel Arc B580 Battlemage якобы появляется на Geekbench

Согласно бенчмарку Geekbench, у нас появилась дополнительная информация о предполагаемых спецификациях предстоящего графического процессора Arc B580 от Intel, основанного на архитектуре Xe2 «Battlemage» от Team Blue.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии