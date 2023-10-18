Учёные сделали открытие, почему людей неимоверно тянет на жирную пищу

Специалисты из Великобритании нашли в мозге участок, отвечающий за влечение к жирной пищеНедавно в журнале Journal of Neuroscience появились результаты исследования, проведённого учёными из Великобритании.
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