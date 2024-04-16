Жительница Томской области: река Томь затопила СНТ «Левобережный» и «Зайчик»

Ситуация с паводком в Томской ухудшается, жителей эвакуируют с затопленных территорий. О том, до каких населенных пунктов дошла вода из реки Томь, «360» рассказала жительница поселка Второй Заречный Ирина.
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