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Жительница Томской области: река Томь затопила СНТ «Левобережный» и «Зайчик»

Жительница Томской области: река Томь затопила СНТ «Левобережный» и «Зайчик»

Ситуация с паводком в Томской ухудшается, жителей эвакуируют с затопленных территорий. О том, до каких населенных пунктов дошла вода из реки Томь, «360» рассказала жительница поселка Второй Заречный Ирина.

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