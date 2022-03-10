Тухель о «Челси»: «Пока у нас есть достаточно футболок и автобус, мы будем бороться»

Томас Тухель высказался о ситуации в «Челси». Правительство Великобритании ввело санкции против владельца клуба Романа Абрамовича.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх