Ещё один ушёл во тьму...,так хохлы выдёргивают по одному!

Источник: в результате теракта в Брянской области погиб ключевой разработчик РЭБ «Красуха» Сообщается о гибели руководителя КБ Брянского электромеханического завода и ключевого разработчика систем РЭБ «Красуха» Евгения Рытникова.
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