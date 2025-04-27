Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Владислав Владислав
    Надо выгнать из России всех наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и зака...Вместо 15 лет тюр...
  • Владислав Владислав
    Мигрантские твари!Вместо 15 лет тюр...
  • Мария
    Ну,теперь у чужеземцев есть пример,как отмазаться от своих преступлений.А,надо бы в назидании всем избивающим дать ре...Вместо 15 лет тюр...

Ещё один ушёл во тьму...,так хохлы выдёргивают по одному!

Ещё один ушёл во тьму...,так хохлы выдёргивают по одному!

Источник: в результате теракта в Брянской области погиб ключевой разработчик РЭБ «Красуха» Сообщается о гибели руководителя КБ Брянского электромеханического завода и ключевого разработчика систем РЭБ «Красуха» Евгения Рытникова.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Хотелось бы выслушать мнение бывшего выпускника спецшколы КГБ
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3 час.
Николай Сатин
Шурочка, ну ты и падла! У  тебя фамилия не Коротич? А может Ланская?
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59 мин.
НС
Николай Сатин
Выше написанный пост для АЛЕКСАНДРЫ!
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57 мин.
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