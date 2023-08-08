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Тренер MMA подарил пожизненный абонемент подростку из Павлодара, над которым издевались сверстники

Тренер по MMA Болат Сулейменов подарил пострадавшему от рук ровесников подростку из Павлодара пожизненный абонемент на тренировки в своем зале.

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