Минпромторг: Россия планирует построить порты в ряде стран Африки для экспорта

Россия рассматривает создание портов для организации грузопотока отечественных товаров со странами Африки, – в частности, в Сенегале, Египте, Танзании и Алжире, сообщил ТАСС директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов "По Африке есть несколько проектов, которые должны быть в ближайшее время реализованы.