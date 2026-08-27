НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДумаТВ

78 подписчиков

В России с 1 сентября вступают в силу законы о контроле за мигрантами

В России с 1 сентября вступают в силу законы о контроле за мигрантами

Контроль за иностранцами в России станет жестче с 1 сентября. Сроки обязательного медосвидетельствования сократят с 90 до 30 дней, а при выявлении опасной инфекции мигранта будут оперативно депортировать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии