ЕС сократит импорт газа из России до 40-45 миллиардов кубометров

РИА Новости Страны Европейского союза в текущем году планируют сократить импорт российского газа до 40-45 миллиардов кубометров, следует из заявления целевой рабочей группы США – ЕС по энергетической безопасности.
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