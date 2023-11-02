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ЕС сократит импорт газа из России до 40-45 миллиардов кубометров

ЕС сократит импорт газа из России до 40-45 миллиардов кубометров

РИА Новости Страны Европейского союза в текущем году планируют сократить импорт российского газа до 40-45 миллиардов кубометров, следует из заявления целевой рабочей группы США – ЕС по энергетической безопасности.

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