Когда бензин снова появится на всех АЗС: эксперты назвали сроки стабилизации

Напряженная ситуация на топливном рынке может сохраниться еще несколько недель. Эксперты, опрошенные порталом «Autonews», связывают нестабильность с сезонным ростом спроса и снижением объемов нефтепереработки примерно на 25 процентов.
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