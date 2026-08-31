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Когда бензин снова появится на всех АЗС: эксперты назвали сроки стабилизации

Когда бензин снова появится на всех АЗС: эксперты назвали сроки стабилизации

Напряженная ситуация на топливном рынке может сохраниться еще несколько недель. Эксперты, опрошенные порталом «Autonews», связывают нестабильность с сезонным ростом спроса и снижением объемов нефтепереработки примерно на 25 процентов.

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