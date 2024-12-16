Как импичмент отражается на воне и акциях Южной Кореи?

Корейский рынок акций и валюты отреагировал ростом на новость об импичменте президента Юн Сок Йоля. Индекс Kospi вырос на 0,9%, компенсируя падение с начала декабря, вызванное попыткой президента ввести военное положение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии