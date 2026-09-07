Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 818 подписчиков

«Останется пепелище». Жесткое заявление Лаврова шокировала немцев: особенно досталось Мерцу.

«Останется пепелище». Жесткое заявление Лаврова шокировала немцев: особенно досталось Мерцу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с секретарем Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером в Москве | © РИА Новости / Сергей Гунеев Читатели Die Welt бурно отреагировали на заявление главы МИД России Сергея Лаврова, в котором тот назвал обвинения немецких властей в инциденте с БПЛА в аэропорту Лейпцига началом настоящей войны.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя владимир селянин
владимир селянин

Пепелищем для России были немецкие концлагеря. Тысячи советских детей погибли от выкачивания из них крови в детском концлагере "саласпилс" для бандитов из вермахта. Немцы и фашистская Европа ещё не ответили в полной мере своими пепелищами за свои зверства в отношении России.