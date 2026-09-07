«Останется пепелище». Жесткое заявление Лаврова шокировала немцев: особенно досталось Мерцу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с секретарем Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером в Москве | © РИА Новости / Сергей Гунеев Читатели Die Welt бурно отреагировали на заявление главы МИД России Сергея Лаврова, в котором тот назвал обвинения немецких властей в инциденте с БПЛА в аэропорту Лейпцига началом настоящей войны.