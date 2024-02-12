Россиянам рекомендуют тщательней выбирать страны для отдыха

МИД готовит новые документы для выезжающих заграницу. Новые рекомендации будут содержать информацию о возможных опасностях и угрозах, с которыми могут столкнуться граждане России во время пребывания за рубежом.
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