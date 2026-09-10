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Царьград

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Десять лет назад они блистали на экранах. Куда пропали новые звёзды русского кино?

Десять лет назад они блистали на экранах. Куда пропали новые звёзды русского кино?

Ещё недавно их лица были знакомы каждому зрителю. Они играли главные роли, собирали награды, появлялись на обложках и казались будущим российского кино.

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